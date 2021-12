PS5: la pubblicità cinese mischia vita reale e mondi virtuali

PS5 è disponibile in Cina e la divisione locale di PlayStation ha pubblicato di recente la prima pubblicità ufficiale della console, specificamente costruita per il mercato cinese e basata su un emozionante fusione tra vita reale e mondi virtuali tratti dai giochi.

In un contesto che sembra realistico, come una biblioteca in cui stanno studiando vari ragazzi, irrompe l'elemento fantastico fornito da personaggi, ambientazioni e situazioni dei giochi PS5 e PS4. Tra le scene possiamo vedere elementi di Horizon Forbidden West e Uncharted: Legacy of Thieves Collection, a cui si aggiungono anche titoli differenti e provenienti da altri sviluppatori come FIFA 22 e F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch.



Potete vedere la pubblicità nel tweet di Daniel Ahmad riportato qui sopra, che spiega come il video sia incentrato sul tema di come le storie dei videogiochi abbiano grande rilevanza e possano raggiungere nuovi livelli con la potenza di PS5. È comunque interessante vedere una campagna marketing per un prodotto nipponico sviluppata internamente dalla divisione cinese di Sony, relativamente pochi anni dopo l'apertura del mercato in questione nei confronti delle console provenienti dall'estero.

Nel frattempo, prosegue anche il rigoglio dell'ambiente di sviluppo cinese, che nel giro dei prossimi anni potrebbe portare numerosi progetti interessanti, come il noto Black Myth: Wukong e gli altri giochi provenienti dal China Hero Project.