Chernobylite: per i lettori di IndieDB è il gioco indie dell'anno

Chernobylite è il gioco indie dell'anno, almeno per i lettori di IndieDB, che hanno avuto modo di votare le loro preferenze nelle scorse settimane. Trattandosi di un sito visitato soprattutto da cultori della scena indipendente, il giudizio risulta essere particolarmente interessante.

In effetti il titolo di The Farm 51 è stato ignorato da quasi tutte le testate, nonostante meriti sicuramente considerazione, anche solo per l'ottimo supporto post lancio.

Leggiamo la classifica completa:

Come potete vedere, i lettori di IndieDB hanno preso in considerazione dei titoli sconosciuti per la maggior parte delle testate mondiali o, più semplicemente, ignorati in fase di premiazione, come Solasta: Crown of the Magister o Hedon Bloodrite. Per dire, il celebratissimo Inscryption qui si trova solo in ottava posizione.