Chernobylite: DLC gratuito Città Fantasma disponibile, introduce una nuova mappa

L'editore All in! Games e lo sviluppatore The Farm 51 hanno annunciato la disponibilità su Steam del DLC gratuito Città Fantasma per Chernobylite. Si tratta del secondo aggiornamento maggiore, con altri che sono già stati programmati per il futuro.

Città Fantasma introduce una nuova mappa della zona residenziale di Pripyat, ricca di eventi e missioni secondarie. Qui i giocatori potranno esplorare i quartieri di Pripyat, ricreati grazie a una fedele scansione 3D, e visitare luoghi emblematici come la piscina azzurra.

Oltre a Città Fantasma, è possibile acquistare il pacchetto di skin Gelo Mortale che per 3,29€ darà alle armi un aspetto più invernale. Altra novità relativa al gioco, sempre su Steam è stata messa in vendita la colonna sonora del gioco per 3,99€, composta da Mikolai Stroiński.

Un'ulteriore novità è rappresentata dalla demo di Chernobylite, che ora può essere giocata su Steam. Questa comprende l'introduzione del gioco e due giornate intere da affrontare. Inoltre, in occasione delle feste, Chernobylite è disponibile su Steam, Epic Steam e GOG.com con uno sconto del 25%. Approfitta dell'offerta prima della sua scadenza, il 5 gennaio 2022.

Se volete maggior informazioni, leggete la nostra recensione di Chernobylite.