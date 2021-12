Overwatch è gratis durante il periodo natalizio su PlayStation, Xbox e PC

Overwatch è gratis fino al 2 gennaio 2022 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC grazie alla nuova Free Trial annunciata da Blizzard in occasione delle festività natalizie.

Da ora fino a domenica 2 gennaio potrete giocare gratuitamente al celebre sparatutto multiplayer PvP a squadre di Blizzard. Potrete provare dunque tutti e 32 gli eroi del roster di Overwatch, cimentarvi nelle modalità Partita rapida, Personalizzata e Arcade e darvi battaglia in ben 28 mappe differenti.

D.Va, uno dei personaggio giocabili di Overwatch

Per partecipare alla Free Trial di Overwatch vi basta un account Battle.net su PC, un abbonamento a Xbox Live Gold per Xbox Series X|S e Xbox One o una sottoscrizione attiva a PlayStation Plus su PS5 e PS4.

Durante questo periodo di prova gratuito potrete aumentare di livello, ottenere Forzieri e sbloccare varie opzioni di personalizzazione per i personaggi. Tutti i progressi saranno mantenuti nel caso decidiate di acquistare successivamente Overwatch con lo stesso account utilizzato nelle Free Trial.

Che ne pensate, approfitterete della Free Trial per provare Overwatch? Fatecelo sapere nei commenti.