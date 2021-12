Leggende Pokémon Arceus: Darkrai, Shaymin e gli altri bonus speciali

Tramite il sito ufficiale di Leggende Pokémon: Arceus, Nintendo ha riepilogato i bonus esclusivi per tutti i giocatori che hanno nel loro Nintendo Switch i dati di altri giochi della serie Pokémon e svelato maggiori dettagli sulle loro condizioni di sblocco.

Tutti coloro che hanno dati di gioco dei remake Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente potranno aggiungere alla propria collezione il Pokémon misterioso Darkrai. Per ottenerlo sarà necessario accettare una richiesta speciale al Villaggio Giubilo dopo aver guardato i titoli di coda del gioco, quindi dopo aver completato l'avventura principale.

Potrete ottenere anche il Completo Team Galassia (Pokémon Diamante/Perla), che include la Giacca moderna, i Pantaloni moderni e le Scarpe moderne. Una volta entrati a far parte del Team Galassia andate a parlare con il personaggio che si occupa della Sartoria (opzione che si blocca dopo circa un'ora dall'inizio dell'avventura).

Leggende Pokémon Arceus, uno scatto con protagonista Darkrai

I giocatori di Leggende Pokémon: Arceus inoltre possono ricevere anche il misterioso Shaymin (Forma Terra) se in possesso di dati di gioco di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Anche in questo caso per ottenere il Pokémon sarà necessario accettare una richiesta speciale al Villaggio Giubilo dopo aver guardato i titoli di coda.

Riceverete anche il Completo Shaymin parlando con il personaggio che si occupa della Sartoria dopo essere entrati nel Team Galassia.

Infine, se nel vostro Nintendo Switch sono presenti dei dati di gioco di Pokémon: Let's GO Pikachu o Pokémon Let's Go Eevee, otterrete la maschera Pikachu e la maschera Eevee. Anche in questo caso, per ricevere questo bonus dovrete parlare con il personaggio che si occupa della Sartoria dopo essere entrati nel team Galassia.

Leggende Pokémon: Arceus sarà disponibile dal 28 gennaio 2022 in esclusiva per Nintendo Switch. Di recente abbiamo visto un nuovo trailer che presenta il Team Diamante e il Team Perla.