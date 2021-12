AMD, il CEO Lisa Su festeggia il Natale con l'orrendo maglione di Campo Minato

Lisa Su, l'irreprensibile CEO di AMD, ha inviato un messaggio di auguri di Natale tramite Twitter indossando l'orrendo maglione di Campo Minato realizzato da Microsoft, probabilmente cucito a mano da Satya Nadella (si scherza).

Si tratta di un oggetto così brutto da essere diventato di culto. Del resto i "maglioni brutti" sono una tradizione del Natale delle società a capitalismo avanzato, quindi chi meglio del CEO di AMD? Inoltre, se quando ve lo abbiamo proposto la prima volta vi siete chiesti chi lo avrebbe mai potuto indossare, ora avete la risposta.

Naturalmente il coraggio della Su ha un obiettivo più alto, quello di festeggiare non solo le feste, ma un accordo raggiunto con Microsoft, evidentemente miliardario. Non per niente il messaggio ringrazia direttamente Panos Panay, l'EVP & Chief Product Officer di Microsoft, e Windows, l'account ufficiale del sistema operativo, parlando di una collaborazione di cui vedremo i frutti nel 2022.