Samsung: Exynos 2200 ha GPU AMD RDNA 2, teaser trailer e presentazione in arrivo

In attesa della presentazione ufficiale, che dovrebbe dunque avvenire l' 11 gennaio 2022 in periodo CES, spuntano intanto le prime voci di corridoio sulle caratteristiche di questo SoC: secondo quanto riferito, l'Exynos 2200 dovrebbe avere una configurazioni piuttosto particolare

Sviluppato in collaborazione con AMD, il Samsung Exynos 2200 dovrebbe superare lo Snapdragon 888 di ben il 40% sotto diversi aspetti, mentre la GPU dovrebbe risultare superiore anche anche a quella dell'A14 Bionic di Apple, riuscendo a generare 1 TeraFLOPS di performance sfruttando un'architettura RDNA 2.

Samsung punta forte sull'hardware di nuova generazione per i suoi smartphone, con il SoC Exynos 2200 che verrà presentato l'11 gennaio 2021 ed è protagonista di un breve teaser trailer che prepara all'annuncio completo di questo mostro portatile con GPU AMD RDNA 2 .

La GPU dovrebbe avere 6 CU e 384 stream processor, il tutto per arrivare a circa 1 TeraFLOPS di potenza della GPU in FP32. Dovrebbe trattarsi di un incremento modesto rispetto a Exynos 2100 in termini di CPU, ma dal punto di vista grafico il nuovo SoC sembra rappresentare un'evoluzione notevole. A questo punto attendiamo la presentazione del chip e dei dispositivi che si baseranno su questo, a partire dall'11 gennaio 2021. Nel frattempo, abbiamo visto data di uscita e apertura dei preorder di Samsung Galaxy S22.