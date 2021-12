Final Fantasy 7 Remake Intergrade: una mod trasforma Sephiroth in Ronald McDonald

La mod Sephironald trasforma Sephiroth, l'antagonista principale di Final Fantasy 7 Remake Intergrade, nonché di Final Fantasy VII in generale, in Ronald McDonald. In fondo è anche per queste assurdità che amiamo giocare su PC, vero?

Sephiroth è carismatico anche truccato da idiota

Naturalmente si tratta di una mod goliardica, ma la trasformazione regala comunque un che di particolarmente inquietante al buon Sephiroth, rendendolo ottimo sia per compiere genocidi che per tagliare panini. E poi con i capelli rossi e il vestito giallo sta benissimo. Lui sta benissimo con tutto.

Naturalmente potete scaricare SEPHIRONALD dal solito Nexus Mods, il sito di riferimento per i modder di tutto il mondo.

L'installazione della mod è davvero molto semplice: basta copiare il pak scaricato nella cartella "~mods", che si trova (se non c'è, createla) dentro la cartella "Paks" e il gioco è fatto. Il percorso completo per trovare la cartella dovrebbe essere qualcosa di simile a: [harddisk o SSD]:\EGS\FFVIIRemakeIntergrade\End\Content\Paks.

L'installazione della mod SEPHIRONALD non è particolarmente rischiosa, ma installatela in piena coscienza di ciò che state facendo e nella capacità di tornare indietro, in caso di problemi.