PS5 e PS4, ecco i migliori indie del 2021 secondo Shuhei Yoshida

Shuhei Yoshida, responsabile della divisione PlayStation Indies, ha stilato sul PS Blog una lista con i suoi dodici migliori indie del 2021 per PS5 e PS4. Un elenco in ordine casuale, ma molto interessante e con più di una sorpresa.

"Nel 2021 ho avuto l'opportunità di provare più giochi rispetto al passato", ha scritto Yoshida, che qualche giorno fa ha mostrato Horizon Zero Dawn in azione su Steam Deck. "PlayStation 5 mi ha permesso di ridurre i tempi di attesa relativi ai giochi che mi interessano e anche di godere dei rapidi caricamenti dovuti all'incredibile velocità dell'SSD della console."

Vediamo dunque la top 12 di Shuhei Yoshida per quanto concerne i migliori indie approdati sulle piattaforme PlayStation nel corso del 2021.

Shuhei Yoshida

Ender Lilies: Quietus of the Knights

"Questo bellissimo e difficile platform esplorativo giapponese offre un interessante approccio al combattimento: trovate i cavalieri abbattuti, purificate le loro anime per convincerli a combattere per voi e sconfiggete determinati nemici per poter usare le loro abilità."

Chicory: A Colorful Tale

"A prima vista, Chicory potrebbe somigliare a un album da colorare interattivo, ma in realtà nasconde un'avventura coinvolgente. Insicurezza e redenzione sono tematiche in cui tutti possono identificarsi."

Doki Doki Literature Club Plus!

"È il gioco che, tra tutti quelli che ho provato quest'anno, mi ha colpito di più. Inoltre, è anche l'unico di cui non posso svelare troppo senza anticipare i colpi di scena che vi aspettano. Dirò solo questo: non fatevi ingannare dal suo aspetto da simulatore di appuntamenti."

Puzzling Places

"Questo puzzle game realizzato con la fotogrammetria ti sfida a ricreare vari luoghi del mondo reale prendendo e mettendo insieme i frammenti, come in un puzzle in VR."

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

"Questo gioco vede come protagonista un eroico coniglio che ha un enorme pugno meccanico sulla schiena e regala incredibili combattimenti corpo a corpo. (L'estetica in stile dieselpunk ispirata a Shanghai è meravigliosa.)"

Hades

"Tutti gli elementi di questo roguelike di Supergiant Games sono sublimi: combattimenti mozzafiato, superbe meccaniche di gioco, personaggi affascinanti, incredibile doppiaggio... smettere di giocarci è impossibile. È davvero un gioco perfetto."

Kena: Bridge of Spirits

"Un gioco di avventura e azione in terza persona con una meravigliosa animazione dei personaggi e combattimenti avvincenti. Radunate delle piccole creature conosciute come "Rot", che vi aiuteranno a vincere le battaglie e risolvere i rompicapi."

Song in the Smoke

"Un gioco per PS VR ambientato in un'era preistorica in cui la sopravvivenza dipende dall'abilità nel costruire, cacciare e combattere. Scontratevi con creature spaventose e lasciatevi incantare dai panorami di questo suggestivo simulatore di sopravvivenza."

Jett: The Far Shore, un artwork del gioco

Jett: The Far Shore

"Nei primi 30 minuti potrete assistere all'apertura più cinematografica offerta da qualsiasi gioco pubblicato quest'anno: vi immedesimerete subito nel personaggio eletto dalla comunità per sopravvivere in una nuova colonia."

Death's Door

"Questo titolo isometrico di azione e avventura unisce vari scenari di combattimento con brevi rompicapi per creare una storia coinvolgente ambientata nell'aldilà."

Solar Ash

"Sfrecciate tra le nuvole e scivolate sui binari in questo meraviglioso mondo fantascientifico. Combattete i nemici e sconfiggete boss giganti: l'esplorazione vi farà ottenere oggetti collezionabili e scoprire il passato di questo mondo."

Among Us

"Una delle esperienze multigiocatore più divertenti che ho provato quest'anno. Dovrete scoprire chi sono i membri dell'equipaggio che vi aiuteranno a prepararvi per il lancio e chi sono gli impostori che vogliono uccidere tutti."