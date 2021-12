Epic Games Store: 3 giochi gratis del 30 dicembre 2021 disponibili, link per il download

Oggi, 30 dicembre 2021, i giocatori possono scaricare gratuitamente tre giochi PC tramite l'Epic Games Store. Parliamo della trilogia di Tomb Raider sviluppata da Crystal Dynamics ed Eidos Montreal, ed edita da Square Enix. Qui sotto trovate anche il link download.

Prima di tutto, come sempre, potete reclamare il gioco gratis PC dell'Epic Games Store tramite il launcher o tramite il sito ufficiale, a questo indirizzo.

La trilogia di Tomb Raider include:

La descrizione ufficiale recita: "Segui Lara nelle sue avventure formative per il mondo, dall'isola di Yamatai di Tomb Raider sulle coste del Giappone all'inclemente tundra siberiana e al suo immortale segreto in Rise of the Tomb Raider, fino a concludere il viaggio alla scoperta di un potere catastrofico tra le montagne peruviane di Shadow of the Tomb Raider. Grazie ai contenuti delle edizioni definitive di ciascun titolo, la trilogia offre decine di ore di esplorazione mozzafiato, impegnativi enigmi e combattimenti per la sopravvivenza mentre Lara compie il suo destino di diventare Tomb Raider."

Lara Croft da Tomb Raider

Con questi tre giochi gratis dell'Epic Games Store del 30 dicembre 2021, termina la lunga offerta di giochi su base quotidiana. Tomb Raider sarà disponibile per i prossimi sette giorni, seguendo la struttura classica dei giochi gratis settimanali.

Diteci, cosa ne pensate di questo periodo? I giochi ricevuti vi hanno convinto?