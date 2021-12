Epic Games Store: gioco gratis del 6 gennaio 2022 svelato ufficialmente

Dopo aver reso disponibili i giochi gratis dell'Epic Games Store di oggi, lo sviluppatore di Fortnite ha svelato anche il gioco gratis PC della prossima settimana. Il 6 gennaio 2022 potremo reclamare Gods Will Fall. Precisamente, sarà disponibile dalle 17:00.

La descrizione ufficiale di Gods Will Fall recita: "L'atroce dominio divino sull'umanità dura da millenni. Le crudeli e sadiche divinità pretendono cieca venerazione, attraverso un giuramento di lealtà, da parte di ogni uomo, donna e bambino. Chiunque non si pieghi al loro volere va incontro a una morte lenta e spietata. Affronta le tremende prove di una banda di audaci guerrieri che tentano disperatamente di sottrarre l'umanità alle spietate grinfie delle divinità."

Uno dei boss di Gods Will Fall

"Avendo subito la crudeltà del dominio divino troppo a lungo, ogni uomo o donna in grado di rimediare un'arma sarà chiamato a entrare nel tuo clan, composto da otto sopravvissuti celtici, per sfidare legioni di terribili bestie e servi che dimorano in ciascun regno infernale delle divinità. Ogni decisione determinerà l'evoluzione della tua personale storia. Trionfa e assisterai alla nascita di una leggenda. Fallisci e vedrai vite spezzarsi e ridursi in polvere."

Potete leggere la nostra recensione di Gods Will Fall qui.

Infine, vi ricordiamo che sono ora disponibili i tre giochi gratis dell'Epic Games Store del 30 dicembre 2021.