Samsung Galaxy Z Fold3 e Z Flip3, vendite 4 volte superiori ai precedenti modelli

Samsung ha annunciato che Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 hanno totalizzato nel corso del 2021 vendite quattro volte superiori rispetto alla precedente generazione di dispositivi pieghevoli prodotti dall'azienda coreana.

Complici anche alcune interessanti promozioni, vedi ad esempio il Chromebook Go gratis con l'acquisto di Z Fold3 o Z Flip3 5G, i nuovi foldable di Samsung sembrano insomma aver trovato la giusta chiave di lettura, superando già nel primo mese di commercializzazione i risultati ottenuti dagli altri modelli in tutto il 2020.

I dati precisi non sono stati rivelati, ma Samsung ha parlato di numeri superiori rispetto alle stime degli analisti, che avevano previsto durante quest'anno oltre 9 milioni di dispositivi pieghevoli venduti.

Considerando che l'azienda da sola detiene circa l'88% del mercato dei foldable, è facile immaginare che Z Fold3 e Z Flip3 si siano avvicinati ai 10 milioni di unità vendute e in futuro le cose non potranno che migliorare.

Sappiamo infatti che entro il 2023 altri importanti competitor faranno il proprio ingresso nel settore, a partire da Oppo e Huawei per arrivare infine ad Apple con il tanto chiacchierato iPhone pieghevole, in grado di vendere 20 milioni di unità per un noto analista.