Epic Games Store: Tomb Raider gratuito ha mandato in tilt il launcher

Quest'oggi, 30 dicembre 2021, l'Epic Games Store ha reso disponibili ben tre giochi gratis: parliamo della trilogia di Tomb Raider. Si tratta di un pacchetto di videogame molto richiesto, visto che sono opere di qualità. Pare però che sia fin troppo richiesto, in quanto il launcher dell'Epic Games Store sta andando in tilt.

Come potete vedere nell'immagine qui sotto, cercando di reclamare i tre giochi gratis di Tomb Raider, si rischia di vedersi negata la transazione - almeno al momento della scrittura di questa notizia - a causa di un traffico fin troppo elevato. I servizi di Epic Games non sono in grado di far fronte all'enorme quantità di accessi.

La schermata di acquisto di Epic Games Store

Dopotutto, quelli dell'Epic Games Store sono giochi completamente gratuiti che, una volta reclamati, rimangano nella libreria del giocatore per sempre. Tutti quanti sono quindi desiderosi di metterli al sicuro.

Anche gli scorsi giorni, quando sono stati resi disponibili altri giochi gratis, l'accesso al launcher era problematico intorno alle 17:00 (orario di pubblicazione dei giochi gratuiti), ma quest'oggi il tutto si sta prolungando più del solito.

In realtà, Epic Games sta avendo problemi su tutta la linea, persino Fortnite è rimasto offline per un bel po' di tempo.