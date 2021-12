PlayStation: abbonamento in stile Xbox Game Pass anche su PC, dice una leaker

L'abbonamento in stile Xbox Game Pass a cui pare PlayStation stia pensando si estenderà anche al mondo PC, stando a quanto riferito dalla leaker Tiffany Treadmore.

Questo nome vi dice nulla? Si tratta della camgirl che tempo fa ha cominciato a diffondere leak ottenuti di prima mano, e che in diversi casi si sono rivelati corretti. Basti pensare che lei stessa qualche giorno fa aveva anticipato l'articolo di Jason Schreier, come si vede nel tweet qui sotto.

"Il PC entrerà a far parte di questa strategia nel corso del 2022", ha scritto Tiffany. "Sony deve trovare un modo per competere in maniera diretta con Xbox su PC, un mercato che vanta ampi margini di crescita."

Chiaramente viene da chiedersi se una strategia simile abbia senso, visto che al momento le produzioni first party Sony disponibili su PC sono ancora poche e gli eventuali abbonati non avrebbero dunque a diposizione un ampio catalogo come su PS5 e PS4.

Dopodiché è certamente possibile che i riferimenti siano semplicemente alla traslazione da PlayStation Now a PlayStation Plus del game streaming, già adeso fruibile su personal computer.