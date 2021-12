New World festeggia il Natale con un evento a tempo limitato con protagonista uno Yeti

L'isola di Aeternum di New World si prepara a festeggiare il Natale con un evento a tempo limitato, intitolato Festival della Convergenza Invernale. Attualmente disponibile nel PTR, l'evento dovrebbe iniziare a breve anche sui server pubblici dell'MMORPG di Amazon Games.

Nel Festival della Convergenza Invernale i giocatori dovranno racimolare dei gettoni invernali in missioni evento ripetibili sparse per tutta la mappa del gioco da regalare a uno Yeti, il Viandante Invernale, in cambio di armature, armi, emote e molto altro ancora. Nel frattempo l'Isola di Aeternum assumerà connotati natalizi con neve a non finire e decorazioni a tema in alcuni insediamenti.

"La festa della Convergenza Invernale è arrivata ad Aeternum! Segnato dall'arrivo della neve e dell'aurora boreale, questo è un momento caratterizzato dal dualismo e dalla dicotomia durante il quale lo Yeti, il Viandante invernale, fa la sua comparsa. Mentre negli insediamenti si scambiano i regali per celebrare l'anno che volge al termine, fuori dalle mura sicure infuria una guerra fredda tra le forze positive dell'inverno (quiete, perseveranza) difese dal lato positivo del Viandante invernale e le forze negative (morte, inattività) difese dal lato negativo del Viandante invernale. Il giocatore adotta la causa del Viandante invernale per raccogliere i gettoni invernali dagli eventi ripetibili dell'isola e consegnarli in un Negozio delle feste che offre oggetti cosmetici e rari. Il potere del lato positivo del Viandante invernale aumenta ad ogni gettone raccolto e consegnato", recita la descrizione ufficiale dell'evento.

Uno scatto del nuovo evento Festival della Convergenza di New World

Oltre al Festival della Convergenza sono in arrivo nuovi contenuti per New World, anche in questo caso prima sul PTR, Tra le novità troviamo nuove missioni secondarie in Sponda Inquieta e Valle del Cordoglio, nonché una nuova serie di incarichi legati agli allogi con protagonista l'archiettetto Giacomo Altoviti. Non mancano poi una serie di modifiche alle modalità PvP e una nuova risorsa, il Gesso, che può essere usato per creare dei Calchi di Gesso di armi, armature e monili e ottenere un punto di potenziamento di competenza. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale del nuovo aggiornamento del PTR di New World. Tutte le novità dovrebbero arrivare sui server pubblici nel corso del mese di dicembre.