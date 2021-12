Forza Horizon 5: nuovo update disponibile con numerosi fix e 1.000 punti Forzathon

Playground Games ha pubblicato un nuovo corposo aggiornamento per Forza Horizon 5, da ora disponibile per tutte le piattaforme. L'update di dicembre risolve una lunga lista di problemi e, per ringraziare la pazienza dei giocatori, regala a 1.000 punti Forzathon per tutti.

L'ultima fatica di Playground Games è stata accolta con entusiasmo da critica e pubblico, superando in breve tempo quota 10 milioni di giocatori. Si tratta di un gioco vasto e pieno di cose da fare, il che per forza di cose comporta anche la presenza di bug e problemi di varia natura.

L'aggiornamento di dicembre in tal senso punta a risolvere molte delle problematiche, con fix che migliorano la stabilità generale del gioco, eliminano crash che si verificavano in determinate circostanze, nonché una lunga lista di bug minori e apporta alcune modifiche alle gare online. L'update risolve anche i problemi di compatibilità con il volante Logitch G920 e alcune problematiche relative a specifiche vetture. L'elenco delle novità è davvero lunghissimo e sarebbe impossibile riportarlo per intero in questo articolo, dunque per le note ufficiali complete vi rimandiamo alla pagina del supporto di Playground Games a questo indirizzo.

Forza Horizon 5, uno scatto tratto dal gioco

Si tratta di un update piuttosto corposo, anche nelle dimensioni: ben 14 GB di patch su Xbox Series X, stando a quanto riporta WindowsCentral. In compenso, per premiare la pazienza dei giocatori, gli sviluppatori hanno deciso di regalare a tutti 1.000 Forzathon Point, con cui è possibile acquistare nuove vetture, nonché clacson, cerchioni, emote e vestiti.

Rimanendo in tema, Forza Horizon 5 è il protagonista di uno spot con Xbox Series S realizzato da Khaby Lame.