Forza Horizon 5, oltre 10 milioni di giocatori: è record su Xbox

Forza Horizon 5 ha superato quota 10 milioni di giocatori nel corso della prima settimana, stabilendo un record assoluto nella storia di Xbox e Xbox Game Pass.

Escluso dalla corsa per il Game of the Year ai Game Awards 2021, Forza Horizon 5 continua insomma a macinare numeri incredibili, al punto che nessun altro titolo ha saputo fare di meglio in precedenza sulla piattaforma Microsoft.

Un risultato decisamente meritato, considerando che si tratta al momento del gioco nuovo con i voti più alti del 2021, e la nostra recensione di Forza Horizon 5 è anch'essa entusiastica.

Benji Sales, sempre molto attento alle metriche, fa notare che gli oltre 10 milioni di giocatori del racer sviluppato da Playground Games rappresentano un passo in avanti notevole rispetto a Forza Horizon 4, che nella prima settimana si era fermato a 2 milioni.

Parliamo insomma di un gioco che a sette giorni dal lancio ha già ottenuto risultati cinque volte superiori rispetto a quelli dell'episodio precedente: straordinario.