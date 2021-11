The Game Awards 2021, Forza Horizon 5 non è materiale da Game of the Year?

The Game Awards 2021 hanno pubblicato la lista delle nomination e tutti hanno notato la clamorosa assenza di Forza Horizon 5 dal cosiddetto giro che conta: il racer di Playground Games non figura tra i finalisti per la categoria Game of the Year, e sui social diversi utenti ma anche addetti ai lavori la ritengono una scelta fortemente sbagliata.

Parliamo del resto di un titolo che nel giro di pochi giorni ha superato gli 8 milioni di giocatori e che si pone attualmente come il gioco nuovo con i voti più alti del 2021. Se avete letto la nostra recensione di Forza Horizon 5 sapete bene quale sia il valore di questa produzione.

Forza Horizon 5, l'artwork ufficiale

È dunque inspiegabile come Forza Horizon 5 non sia stato ritenuto materiale da Game of the Year da parte degli organizzatori dello show, che si sono limitati a inserire il gioco all'interno di poche categorie, quasi a mo' di contentino: Best Audio Design, Innovation in Accessibility e ovviamente Best Sports / Racing.

Nelle nomination dei Game Awards 2021 i titoli che contano sono evidentemente altri: l'eccellente Deathloop è finalista in nove categorie, Ratchet & Clank: Rift Apart in sei, Psychonauts 2 in cinque. Returnal è stato anch'esso maltrattato, con sole tre nomination quando invece molti lo vedevano come un posssibile gioco dell'anno.

Mentre il fenomeno Forza Horizon 5 continua a crescere e a macinare numeri, promettendo di svolgere un ruolo da protagonista da qui a Natale nel pilotare le vendite di Xbox Series X|S e ovviamente gli abbonamenti a Xbox Game Pass, viene dunque ribadita una narrazione per cui i giochi di guida apparentemente non sarebbero all'altezza di competere con gli action o gli sparatutto, per citare i due filoni più in voga.

Detto questo, gli Xbox Game Studios in generale hanno poco di cui lamentarsi se consideriamo che vengono rappresentati in maniera massiccia nella lista dei finalisti, con quasi venti nomination che forniscono un assaggio di quello che potrebbe essere il futuro di questa divisione, non appena le varie produzioni entreranno a regime fra il 2022 e il 2023.

Forza Horizon 5, una sequenza di gara

Certo, rimane per forza di cose l'amaro in bocca per un risultato che per Forza Horizon 5 e l'intero genere dei giochi di guida sarebbe stato storico: figurare nella categoria più prestigiosa dei Game Awards 2021, dimostrando che un prodotto di vera eccellenza può superare i confini e le limitazioni attribuite a uno specifico filone.

Voi che ne pensate dell'esclusione di Forza Horizon 5 dalla categoria GOTY dei Game Awards 2021 e delle nomination in generale? L'esclusiva Xbox avrebbe meritato di figurare tra i finalisti per il premio più importante o bisogna accontentarsi dell'ottima rappresentanza degli Xbox Game Studios? Siete d'accordo con le scelte espresse dagli organizzatori dello show? Parliamone.