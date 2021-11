Hellblade: Senua's Sacrifice per PC, aggiornamento con ray tracing, DLSS e FSR

Hellblade: Senua's Sacrifice ha ricevuto un aggiornamento su PC che ha introdotto il supporto al ray tracing e alle tecnologie DLSS di NVIDIA e FidelityFX Super Resolution di AMD.

Si tratta delle migliorie di Hellblade: Senua's Sacrifice per Xbox Series X|S, che come promesso tempo fa da Ninja Theory sono state portate anche su PC tramite update.

"Questa nuova build include tre preset per il ray tracing (low, medium, high) con riflessi in ray tracing e ombre in ray tracing esclusive per il preset high", si legge nelle note dell'aggiornamento.

"Pensiamo che ciò doni uno spessore mai visto prima a Helheim, dunque siamo entustiati del fatto che i giocatori possano ripercorrere il viaggio di Senua in un ambiente ancora più immersivo."

Hellblade: Senua's Sacrifice, la differenza con e senza ray tracing

"La versione PC di Hellblade: Senua's Sacrifice ora supporta anche le DirectX 11 e 12, nonché le tecnologie NVIDIA DLSS e AMD FidelityFX Super Resolution per l'upscaling ai fini di un'esperienza di gioco ottimizzata."

"Abbiamo inoltre colto l'occasione per aggiungere alcune feature relative all'accessibilità, che includono il remapping completo di controller e tastiera, la personalizzazione dei sottotitoli e i preset per chi soffre di daltonismo."