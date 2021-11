Spider-Man: No Way Home, il nuovo trailer: ecco a che ora arriverà

Spider-Man: No Way Home verrà mostrato con un nuovo trailer, quello che tutti i fan del personaggio Marvel stanno aspettando con trepidazione. A che ora verrà pubblicato? Stanotte alle 2.30, come rivela la tabella qui sotto.

Spider-Man: No Way Home, gli orari di pubblicazione del nuovo trailer

Dopo l'annuncio della data di uscita ufficiale nei cinema italiani, fissata al 15 dicembre, Spider-Man: No Way Home sarà dunque protagonista di una nuova presentazione e gli appassionati stanno letteralmente impazzendo sui social nell'attesa di potervi assistere.

Il perché è presto detto: il nuovo trailer andrà finalmente a confermare o smentire tutte le ipotesi e i rumor spuntati finora, quelli nello specifico che parlano della presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield nel film insieme a Tom Holland.

Insomma, stanotte sapremo se il concetto di multiverso in Spider-Man: No Way Home si estenderà ai protagonisti, dunque ai diversi Spider-Man, oltre che ai relativi villain già confermati: Doctor Octopus, Green Goblin, Electro e l'Uomo Sabbia.

Nel frattempo Sony ha pensato bene di aumentare ulteriormente l'hype attorno al nuovo trailer pubblicando un simpatico video in cui il cast del film reagisce alla visione del video in anteprima, pur senza anticipare nulla.