Far Cry 6, Vaas: Insanity è disponibile da oggi: trailer di lancio

Vaas: Insanity, il primo DLC di Far Cry 6, è disponibile a partire da oggi nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Google Stadia e Amazon Luna, come conferma il trailer di lancio qui sopra.

Nella recensione di Vaas: Insanity abbiamo parlato di come questo contenuti scaricabile sia valido e interessante per chi voleva rivedere in azione Vaas Montenegro e scoprire qualcosa di più sul suo passato, sebbene struttura e gameplay non ci abbiano entusiasmato.

Acquistabile singolarmente al prezzo di 14,99€, Vaas: Follia è incluso nel Season Pass da 39,99€ insieme ad altri due DLC dedicati ad altrettanti villain storici di Far Cry e al gioco Far Cry 3: Blood Dragon.

Vaas: Insanity, uno dei ricordi sbloccabili nel DLC

Per la prima volta nella storia di Far Cry, potrai impersonare Vaas Montenegro, l'iconico villain di Far Cry 3 interpretato da Michael Mando (Better Call Saul), che torna nei suoi panni in un'esperienza completamente nuova, ispirata al genere roguelite.

Mischiando azione e narrazione, Vaas: Follia ti darà l'opportunità unica per meglio comprendere il passato di Vaas, i suoi demoni e motivazioni.

Potrai immergerti a fondo nella psiche di Vaas da solo o in modalità co-op a due giocatori. Inoltre, se possiedi Vaas: Follia potrai invitare un amico a scoprire il DLC gratuitamente, se possiede Far Cry 6 e gioca sulla stessa famiglia del tuo dispositivo.