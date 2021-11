Disney Melee Mania arriva su Apple Arcade in esclusiva a dicembre

Nel corso di un briefing dedicato ad Apple Arcade, la casa di Cupertino ha annunciato oggi l'uscita di Disney Melee Mania in esclusiva sul suo servizio in abbonamento dedicato al gaming.

Si tratta del nuovo titolo sviluppato da Mighty Bear Games, il team con sede a Singapore già autore dell'apprezzato Butter Royale (qui la recensione): un Battle Arena con protagonisti i personaggi del mondo Disney e Pixar.

"In Disney Melee Mania l'utente si ritrova su un campo di battaglia virtuale in cui è possibile scegliere tra 12 personaggi di diversi classici Disney e Pixar, con nuovi personaggi aggiunti periodicamente", si legge nel comunicato stampa.

Disney Melee Mania è un Battle Arena frenetico

"Ognuno sarà diverso dagli altri e avrà il suo set di mosse iconiche ed elementi sbloccabili. Nel corso di partite di cinque minuti ricche di azione, i giocatori dovranno accumulare più punti possibile o sconfiggere la squadra avversaria tutte le volte che si può per avere una chance di vincere."

"Ogni gamer parteciperà a battaglie multi-player dal ritmo serrato che mettono alla prova le abilità uniche di ciascun personaggio in combattimenti corpo a corpo, con varie modalità e sfide per testare le sue capacità, e la possibilità di vincere premi in-game."

Da quanto abbiamo avuto modo di vedere, si tratterà di un titolo 3 vs 3 in cui i giocatori divisi in squadre dovranno sfidarsi all'interno di arene utilizzando un set di colpi e mosse personalizzati per ognuno dei 12 protagonisti.

Disney Melee Mania, l'artwork ufficiale del gioco

Questi ultimi saranno selezionabili tra nomi come Ralph Spaccatutto, Elsa, Topolino, Frozone, Moana (dalle nostre parti Vaiana di Oceania) e Buzz Lightyear. L'elenco è destinato ad espandersi nel corso del tempo con nuovi personaggi che saranno aggiunti dagli sviluppatori.

Le modalità di gioco disponibili saranno due: Spotlight Dash, in cui si collezionano punti rimanendo all'interno di zone contrassegnate, e Team Rumble, un più classico combattimento a squadre.

Nel corso del tempo saranno organizzati anche eventi ad hoc, durante i quali i giocatori potranno ottenere bonus come abiti ed emote.

La lista di combattenti di Disney Melee Mania conta inizialmente su 12 personaggi

"Siamo entusiasti di collaborare con Disney per portare questi amatissimi personaggi nel primo gioco battle arena di Disney e Pixar, disponibile in esclusiva su Apple Arcade", ha dichiarato Simon Davis, CEO di Mighty Bear Games.

"I fan sfideranno personaggi Disney e Pixar in stile arcade in una divertente e frenetica scazzottata per sopravvivere alla baraonda e restare alla ribalta."

Disney Melee Mania sarà disponibile in esclusiva su Apple Arcade a dicembre.