Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, immagini e dettagli sui combattimenti

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin si mostra con nuove immagini e con dettagli inediti su storia, personaggi e sistema di combattimento, pubblicati da Square Enix con un lungo post sul sito ufficiale.

In uscita il 18 marzo 2022, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è il nuovo action RPG sviluppato da Team Ninja e ambientato nell'universo di Final Fantasy. La storia racconterà le avventure di Jack e il suo tentatativo di donare nuovamente la luce ai cristalli di Cornelia, un regno invaso dall'oscurità.

Il Re di Cornelia rivela la Profezia di Lukahn a Jack e ai suoi amici, profezia che parla dei Guerrieri della Luce: il sovrano crede che i quattro giovani siano i guerrieri in questione e possano salvare il regno dalla minaccia dell'oscurità.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin includerà vari riferimenti ai capitoli classici di Final Fantasy, ad esempio il brano che Sarah suona con il suo liuto è il celebre preludio del primo episodio della serie.

Per quanto riguarda gli scenari, è stata mostrata la città portuale di Pravoka, dove i protagonisti giungeranno dopo aver attraversato un ponte, per trovarsi di fronte il pirata governatore Captain Bikke.

Oltre a lui, i personaggi che troveremo nel gioco includono il già citato Re di Cornelia, la Regina Jayne, le principesse Sarah e Mia e il Ministro Lagone.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, una sequenza di combattimento

Il sistema di combattimento di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin includerà una break gauge per indicare le difese dei nemici, che potremo svuotare effettuando combo e utilizzando abilità speciali, per poi eseguire un Soul Burst per trasformarli in cristallo e distruggerli con un singolo colpo.

Anche Jack disporrà di una break gauge che determina la sua capacità di parare i colpi e di attivare il Soul Shield. L'indicatore si ricarica con il tempo, ma una volta svuotato renderà il personaggio stordito e vulnerabile.

Che cos'è il Souls Shield? Si tratta di una mossa in grado di bloccare le manovre speciali dei nemici e "catturarle" per poi utilizzarle contro di essi. Parliamo di una feature che si presta a svariati usi e che aumenta lo spessore dei combattimenti.