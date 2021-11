Activision, dipendenti chiedono le dimissioni del CEO Bobby Kotick

I dipendenti di Activision vogliono le dimissioni del CEO Bobby Kotick: dopo le ultime accuse rivolte al dirigente, le proteste sono montate in maniera esponenziale e davanti alla sede principale dell'azienda si è formato un nutrito gruppo di manifestanti.

Stando ad alcune testimonianze, Kotick sapeva da anni delle molestie sessuali e lui stesso ne avrebbe commesse: una condotta decisamente inopportuna per una persona nella sua posizione, da qui le vivaci proteste delle ultime ore.

"Non smetteremo di farci sentire finché Bobby Kotick non verrà sostituito come CEO, e continueremo a chiedere che venga effettuata un'indagine indipendente da parte di un'entità scelta dai dipendenti", ha dichiarato la ABK Workers Alliance.

Bobby Kotick

Secondo quanto riportato da Kotaku, sarebbero più di cento i dipendenti che si sono radunati di fronte alla sede centrale di Activision di Irvine, in California, per chiedere le dimissioni di Bobby Kotick.