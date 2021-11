SSD 1 TB WD Black SN750: offerta Amazon del Black Friday 2021, 3.600 MB/s

Oggi - 19 novembre - è il primo giorno di Black Friday 2021 e su Amazon è disponibile in offerta un SSD WD Black SB750 da 1 TB. Lo sconto è di 49€, ovvero del 31%. Il prezzo pieno indicato per questo SSD è 156.99€. Lo scorso ottobre è stato in offerta per svariati giorni a 130€, ma quello odierno è uno sconto migliore; il migliore in assoluto a essere precisi. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questo SSD da 1 TB propone velocità pari a 3.600 MB/s. È un PCIe Gen4 SSD NVMe. Le dimensioni sono 8 x 2.2 x 0.2 cm (L x P X A). Secondo le informazioni ufficiali, questo SSD non è compatibile con PS5.

SSD 1 TB WD Black SN750

