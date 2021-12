Mass Effect Legendary Edition su Xbox Game Pass per Xbox e PC? Spunta nuovo leak

Mass Effect Legendary Edition approderà a breve nel catalogo di Xbox Game Pass su Xbox e PC? Un nuovo leak, proveniente stavolta dall'Xbox Store indiano, pare confermarlo.

Alcuni giorni fa è spuntato un indizio sull'arrivo di Mass Effect: Legendary Edition su Xbox Game Pass, ma in quel caso la fuga di notizie partiva dallo store polacco. Due episodi così simili nel giro di così poco tempo non lasciano spazio a molti dubbi.

Può darsi dunque che nelle prossime ore arrivi finalmente l'annuncio ufficiale da parte di Electronic Arts, con un debutto per la raccolta rimasterizzata di Mass Effect su Game Pass nell'ambito della line-up di dicembre, magari con un colpo a sorpresa: un bel regalo di Natale per gli abbonati.

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Mass Effect Legendary Edition, la remaster della saga creata da BioWare rende giustizia agli episodi originali e li migliora sotto diversi aspetti.

Il risultato finale è dunque un pacchetto davvero imperdibile, tanto per i nostalgici della serie quanto per chi ancora non la conosce e vuole riscoprirla approfittando del comparto tecnico potenziato per l'occasione.