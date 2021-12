Pokémon Unite: arriva Tsareena, gratis per tutti per un periodo limitato

Il roster di Pokémon Unite si espanderà la prossima settimana con l'arrivo di Tsareena. Il Pokémon erba sarà disponibile a partire dal 9 dicembre e, a sorpresa, sarà gratis per tutti i giocatori per un periodo limitato di tempo.

Tsareena è apparso per la prima volta nella serie principale con Pokémon Sole e Luna. Nel MOBA di TiMi Studios farà parte della categoria dei "Versatili" e sarà dunque caratterizzato da un buon equilibrio tra parametri offensivi e resistenza. Nel player qui sopra potrete vedere in azione Tsareena e ammirare le sue mosse.

Come accennato in apertura, il Pokémon sarà gratis per tutti i giocatori di Pokémon Unite. Per riscattare il Pokémon basterà semplicemente loggare all'interno del gioco dopo l'update che verrà pubblicato giovedì 9 dicembre 2021. Tsareena sarà gratis solo per un periodo limitato di tempo, ancora da annunciare, dopodiché per ottenerla dovrete utilizzare come al solito monente o gemme Heos.

Non si tratta dell'unico regalo per i giocatori di Pokémon Unite. Per festeggiare la vittoria del gioco ai Google Play Store's Best Of, fino alla fine di dicembre tutti i giocatori potranno riscattare fino 4.042 ticket Aeos.

Cambiando argomento, l'ultimo update di Pokémon GO ha introdotto un opzione che permette di giocare fino a 120fps.