Syberia: The World Before rinviato su PC, ecco quando arriverà

Syberia: The World Before, il nuovo capitolo della serie adventure creata dal compianto Benoit Sokal, è stato rinviato su PC: sarebbe dovuto uscire il 10 dicembre, ma gli sviluppatori hanno deciso di rimandarlo al primo trimestre del 2022.

Annunciato alla Gamescom 2019, Syberia: The World Before racconterà la storia parallela di Kate Walker e di una ragazzina vissuta negli anni '30, Dana Rose, portando avanti le loro vicende fino all'inevitabile intreccio.

"Siamo determinati a offrirvi il miglior gioco possibile, un'avventura coinvolgente che vi catturi e rimanga fedele all'universo creato da Benoit Sokal", ha scritto il publisher Microids in una lettera ai fan per spiegare i motivi del rinvio.

"Al momento sembra però necessario concederci un po' di tempo in più per finalizzare lo sviluppo nelle migliori condizioni possibili."

"Siamo già molto fiduciosi circa la qualità di Syberia: The World Before e non vediamo l'ora di poter condividere con voi le nuove avventure di Kate Walker. Siamo convinti che i giocatori saranno entusiasti di questo episodio."