Fall Guys: arriva Aloy di Horizon Forbidden West e Zero Dawn

Fall Guys: Ultimate Knockdown si prepara a un nuovo crossover con le icone del mondo PlayStation. L'account Twitter ufficiale del gioco ha infatti annunciato l'arrivo del costume di Aloy, l'eroina di Horizon Forbidden West e Zero Dawn.

Come apprendiamo dal tweet che trovate di seguito, il nuovo costume sarà disponibile nel prossimo futuro, assieme alla modalità "Aloys' Blaze Canister Mayhem", in cui i giocatori dovranno vedersela con una parodia delle belve meccaniche della serie Guerrilla Games.

L'arrivo di Aloy nel coloratissimo battle royale di Mediatonic in realtà era stato già suggerito da Sony alcuni mesi fa, dato che il costume di Fall Guys era uno dei tanti easter egg nascosti nello spot di PlayStation "Play Has No Limits".

Per Aloy questo è il terzo crossover. In precedenza la protagonista di Horizon Zero Dawn e Forbidden West è arrivata su Fortnite e su Genshin Impact come personaggio giocabile rarità 5 stelle. Insomma, a quanto pare è un personaggio piuttosto gettonato per collaborazioni simili.

La nuova stagione di Fall Guys: Ultimate Knockdown, permetterà ai giocatori di ottenere anche un costume a tema Ghost of Tsushima e uno di Sackboy, che avrà tra l'altro anche un evento dedicato.