Fall Guys: nella Stagione 6 ci saranno anche dei costumi di Ghost of Tsushima

Fall Guys: Ultimate Knockout a breve darà il via alla Stagione 6, intitolata "Party Spectacular". I ragazzi di MediaTonic hanno presentato la nuova season con un gameplay trailer, che svela alcune delle novità in arrivo, tra cui due costumi di Ghost of Tsushima.

La Stagione 6 di Fall Guys: Ultimate Knockout avrà inizio martedì 30 novembre e sarà accompagnata da un update. Come possiamo vedere nel filmato, per l'occasione verranno aggiunti 5 nuovi Round, ovvero i simpatici mini-giochi con ostacoli e sfide varie che caratterizzano questo colorato battle royale, nonché 25 costumi. Tra questi, come accennato in apertura, ce ne saranno due ispirati a Jin Sakai, il protagonista di Ghost of Tsushima.

MediaTonic inoltre ha promesso l'arrivo di una serie di eventi a tempo limitato durante il corso della Stagione 6 di Fall Guys. Rimanendo in tema PlayStation, uno di questi sarà un crossover con Sackboy, con una serie di sfide dedicate e un costume a tema, che sarà disponibile tra il 1 e il 5 dicembre.

Rimanendo in team di eventi, ma cambiando completamente genere e gioco, da ieri è iniziato il Fracture: Tenrai della beta multiplayer di Halo Infinite.