Halo Infinite: evento Fracture Tenrai in arrivo oggi, con armature samurai

Halo Infinite sta per ricevere il suo primo evento a tempo limitato per il multiplayer, che porterà ad alcune ricompense esclusive come le armature samurai: si tratta di Fracture Tenrai, disponibile oggi, 23 novembre 2021.

Microsoft e 343 Industries ci ricordano il prossimo arrivo del primo evento della prima stagione del multiplayer di Halo Infinite con questo simpatico ma anche epico teaser trailer, confermando l'arrivo del primo Fracture per oggi, 23 novembre 2021, alle ore 19:00 italiane, se queste corrispondono all'orario americano segnalato (le 10:00 AM orario del Pacifico).



Tra le ricompense più attese di questo evento ci sono gli elementi di armatura in stile samurai, con alcune informazioni riguardanti la progressione e i premi previsti che emergono da un altro potenziale leak riportato su Twitter dall'utente Santa Ricky (a rischio spoiler, se così si può definire).



Si tratta di armature esotiche alquanto particolari rispetto al canone di Halo, tuttavia in linea con alcune variazioni già viste in passato anche durante le stagioni del multiplayer della Master Chief Collection, considerando comunque che 343 Industries tende a non voler sviare troppo da alcune caratteristiche di base (niente balletti per gli Spartan, per esempio).

Nel frattempo, infuria la polemica sul possibile costo e contenuti degli elementi da acquistare nella progressione multiplayer, sebbene alcune fonti giornalistiche sembrino smentire la questione, in attesa di scoprire la verità al lancio di Halo Infinite fissato per l'8 dicembre 2021.