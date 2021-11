Amazon Black Friday 2021: Spider-Man Miles Morales per PS4 e PS5 in offerta

Per il Black Friday 2021, su Amazon possiamo trovare in sconto Marvel's Spider-Man Miles Morales in versione PS4 e PS5. Lo sconto segnalato massimo è di 24€, ovvero del 39%. Il prezzo pieno per entrambe le versioni è 60.99€. Ricordiamo che Marvel's Spider-Man Miles Morales in versione PS4 include l'upgrade gratuito alla versione PS5: se quindi non si è interessati ad avere la confezione next-gen, si può risparmiare qualche euro acquistando al versione PlayStation 4, giocando comunque su PS5 alla qualità massima. Sono venduti e spediti da Amazon.

Nella nostra recensione di Marvel's Spider-Man Miles Morales, vi abbiamo spiegato che: "Da un certo punto di vista è indubbio che Marvel's Spider-Man: Miles Morales sia una parentesi, un'esperienza più contenuta, conservativa e in parte scremata dell'episodio per PlayStation 4. Introduce alcuni nuovi spunti e migliora certi aspetti dell'originale, ma non mette una pezza a quelle che sono state le sue principali criticità. In particolare, le missioni secondarie hanno poco mordente, le attività facoltative si limitano a covi in cui combattere e collezionabili da trovare, i colpi di scena risulteranno telefonati ai fan, mentre i combattimenti con i boss sono pochi e tutt'altro che indimenticabili. Avremmo voluto di più? Senza dubbio. Ma per quanto circoscritto e imperfetto, l'episodio di Miles è stato un vero toccasana. Con lui abbiamo potuto librarci in aria e tornare a esplorare uno degli open world più divertenti degli ultimi anni con nuove possibilità a disposizione. Abbiamo seguito la maturazione del protagonista e vissuto una storia appassionante, con personaggi interessanti e momenti di comunità piccoli e grandi tra le strade di una splendida New York addobbata a festa. Ancora una volta, Insomniac Games riesce egregiamente a farci sentire dei supereroi, invitandoci virtualmente a sgattaiolare fuori dalla finestra e a provare un senso di liberazione, attraverso piroette in volo e combattimenti veloci e dirompenti. In un mondo così complicato, tornare a indossare la maschera, quella di Spider-Man, non è mai stato così confortante e liberatorio."

Miles Morales nei panni di Spider-Man

