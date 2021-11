Halo Infinite: lamentele per i prezzi e la distribuzione degli oggetti cosmetici

Per acquistare tutti gli oggetti cosmetici di Halo Infinite bisogna spendere più di 1.000 dollari. Molti utenti, in particolare i completisti, se ne stanno lamentando, definendo il sistema di monetizzazione del gioco avido e ingiusto.

Nel negozio della modalità multiplayer di Halo Infinite ci saranno ben 88 bundle, i cui prezzi sommati arriveranno a 1.035 dollari. Nessuno di questi oggetti sarà ottenibile giocando. Quindi, se ad esempio si vorrà indossare la corazza Yoroi vista in uno dei trailer del gioco, bisognerà pagare. Poco male, considerando che stiamo parlando di un free-to-play, verrebbe da dire. Oltretutto non c'è alcun obbligo di avere tutto... ma c'è un ma.

La critica maggiore riguarda il fatto che le varie parti delle singole armature complete saranno divise in diversi bundle o richiederanno il Battle Pass e dei bundle aggiuntivi, portando la spesa per averle vicina a quella del prezzo di un gioco completo. La richiesta dei più critici è in realtà abbastanza semplice e ragionevole e non riguarda tanto la rimodulazione dei prezzi, quanto la ridistribuzione degli oggetti nei vari bundle, di modo che con una spesa contenuta si possa avere un set completo per personalizzare il proprio personaggio come si vuole.

Per il resto vi ricordiamo che la beta del multiplayer di Halo Infinite è disponibile per PC (su Steam o Xbox Game Pass), Xbox One e Xbox Series X e S. La campagna single player, completamente staccata, sarà lanciata come previsto l'8 dicembre 2021. Proprio negli ultimi giorni Halo Infinite è entrato in fase gold.