Spider-Man: un video mostra l'evoluzione dei giochi dedicati al personaggio dal 1982 a oggi

Il canale YouTube The Game Evolution ha pubblicato un video in cui mostra l'evoluzione dei videogiochi dedicati a Spider-Man dal 1982 a oggi. Si tratta di un filmato davvero interessante che ci riporta alla mente anche alcune chicche niente male, come The Amazing Spider-Man Vs. The Kingpin per Sega CD.

Naturalmente si parte da Spider-Man per Atari 2600, che comincia la cavalcata che porta fino a Marvel's Spider-Man 2 per PS5 di Insomniac Games, ancora non disponibile.

In generale, va notata l'enorme quantità di giochi dedicati al personaggio, che non ha praticamente mai abbandonato le scene videoludiche dagli anni '80 a oggi, diventando protagonista di platform, picchiaduro, action e di diversi open world.

Diciamo che molti fan potrebbero sicuramente trovare interessante recuperarne qualcuno, magari tramite emulazione (lì dove non fosse possibile trovare i giochi in altro modo).