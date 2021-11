Halo Infinite: ottenere tutti gli oggetti della Stagione 1 richiederà più 1.000 dollari?

Stando alle stime di un utente su Reddit, per ottenere tutti gli oggetti per la personalizzazione estetica della Stagione 1 del multiplayer di Halo Infinite saranno necessari più di mille dollari.

La stima si basa su un recente datamine che avrebbe svelato tutti e 88 i bundle in arrivo nel negozio interno durante il corso della prima stagione. Questi includono un numero impressionante di elementi, come skin per armi, armature e veicoli, nonché pendenti, pose ed emblemi.

Sulla base degli oggetti leakati e i prezzi di quelli già resi disponibili dalla prima settimana dal lancio della beta multiplayer di Halo Infinite, secondo i calcoli del redditor samurai1226 saranno necessari 1.035 dollari per acquistare tutti quelli della Stagione 1, tenendo in considerazione dunque tutti gli elementi che non possono essere sbloccati gratuitamente semplicemente giocando.

Halo Infinite, una delle skin della Stagione 1

Si tratta pur sempre di una stima che si basa a sua volta su un datamine, quindi potrebbe rivelarsi molto imprecisa. Inoltre parliamo di oggetti che non offrono nessun vantaggio effettivo in gioco. Detto questo nei giochi free-to-play, come ad esempio Fortnite e Apex Legends, non è raro vedere in vendita oggetti per la personalizzazione con prezzi a doppia cifra. Giusto per fare un esempio, su Pokémon Unite è arrivata una skin di Ninetales da quasi 40 euro.

Rimanendo in tema Halo Infinite, gli sviluppatori di 343 Industries hanno bilanciato la campagna sulla base della difficoltà normale, laddove in passato scalavano verso il basso o l'alto partendo da quella Eroica.