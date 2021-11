Reggie Fils-Aimé, ex-Nintendo, ha condotto un evento per il ventesimo anniversario di Xbox

Reggie Fils-Aimé è un volto notissimo dell'industria dei videogiochi, visto che per anni è stato il presidente di Nintendo of America. Recentemente però si occupato di diverse attività, l'ultima delle quali ha stupito molti: ha condotto un evento dedicato al ventesimo anniversario di Xbox.

In effetti fa strano vedere Reggie occuparsi di un brand videoludico che non sia di Nintendo o Nintendo stessa, tanto che egli stesso ha affermato scherzando durante l'introduzione allo streaming: "Benvenuti a questo fantastico evento. Io sono Reggie Fils-Aimé e sono certo che vi starete già chiedendo cosa ci faccia da Microsoft per un evento Xbox l'ex presidente e COO di Nintendo of America. Non lo so nemmeno io perché sono qui."

Comunque sia è stato un bell'evento, in cui Reggie ha moderato quattro personalità del mondo Xbox e non solo: Robbie Bach, Peter Moore, Bonnie Ross e Ed Fries. La discussione è stata piacevole e interessante. Naturalmente non ci sono stati annunci, ma sentire parlare cinque veterani di tale spessore è sempre bello.