I sette peccati capitali, il cosplay di Ban di xandrastax conduce all'immortalità

Vediamo questo cosplay di Ban, uno de I sette peccati capitali, realizzato dalla cosplayer xandrastax con grandissima cura e insindacabile fascino. La cosplayer è una fan del personaggio e ha sempre desiderato vederlo in forma femminile, così eccolo qua, sia nella sua tuta d'ordinanza, sia in una veste più casalinga in cui espone la sua arte culinaria.

Particolarmente curati i dettagli, come ad esempio il tatuaggio sulla pancia visibile nella prima foto e la cicatrice sul volto di entrambe. Anche la pettinatura appare particolarmente curata e vicina a quella del personaggio originale.

Ban è il miglior amico di Meliodas, il capitano dei Sette peccati capitali. È diventato immortale dopo aver bevuto dalla Fontana dell'Eterna Giovinezza. Non subisce danni dai veleni e non ha bisogno di cibo, nonostante sia un ottimo cuoco.

