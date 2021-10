Pokémon Unite: la nuova skin di Ninetales costa oltre 40 euro

Il negozio di Pokémon Unite si è aggiornato, introducendo una nuova skin per Ninetales di Alola. Indubbiamente bellissima, ma decisamente non a buon mercato: per acquistarla infatti bisogna spendere almeno 39,99 €.

Il costume in questione si chiama "Stile Mistico" ed è in vendita presso l'Emporio di Zirco, al prezzo di 2.499 gemme Heos, laddove i prezzi delle altre skin si aggirino tra le 350 e le 1200 gemme.

Le Gemme Heos sono la valuta premium di Pokémon Unite e si possono ottenere solo ed esclusivamente acquistandole con soldi reali. Come potete vedere nell'immagine qua sotto il pack che include 2.450 gemme + 290 gemme bonus (2.740 in totale), quindi il quantitativo giusto per acquistare la skin, costa la bellezza di 39,99 €. Anche le skin da 1.200 Gemme Heos di Pokémon Unite non sono decisamente a buon mercato visto che richiedono un esborso di 20 euro (in realtà meno per chi può approfittare del bonus per il primo acquisto dei vari tier di pacchetti).

Pokémon Unite, il costume Mistico di Ninetales di Alola

Pokémon Unite, la pagina di acquisto delle gemme Heos

Ognuno spende i propri risparmi come vuole, ci mancherebbe, però ci sembra davvero assurdo chiedere 40 euro per un singolo costume e ci auguriamo che in realtà si tratti solo di un errore di listino che verrà risolto a breve.

