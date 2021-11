Dead Cells, l'aggiornamento Everyone is Here introduce oggetti e personaggi di altri titoli indie

Dead Cells ha ricevuto un nuovo aggiornamento gratuito, chiamato Everyone is Here, che introduce in gioco oggetti e personaggi di altri famosi titoli indipendenti. Più precisamente, dopo averlo installato, si potranno ottenere armi, skill e skin di Hollow Knight, Hyper Light Drifter, Blasphemous, Guacamelee!, Skul: The Hero Slayer e Curse of the Dead Gods.

Per ottenere gli oggetti bisogna leggere il libro degli indizi che si trova nell'area iniziale, decifrarne gli indovinelli e completare le sfide proposte. Le armi possono essere trovate dentro alcune stanze sparse per i livelli.

Se volete altri dettagli, leggete la nota di rilascio completa dell'aggiornamento Everyone is Here.

Collegata a questa iniziativa, è anche quella del bundle Indie Friends su Steam, che permette di comprare Dead Cells, Guacamelee! 2, Curse of the Dead Gods e Skul: The Hero Slayer con il 60% di sconto. Essendo quattro titoli ottimi, perché privarsene?

Pagina del bundle Indie Friends su Steam