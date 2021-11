Mario Party Superstars: offerta Amazon del Black Friday 2021, l'esclusiva Switch è in sconto

Per il Black Friday 2021, su Amazon possiamo trovare Mario Party Superstars in offerta. Lo sconto segnalato è di 10.09€, ovvero del 17%. Il prezzo pieno di Mario Party Superstars per Switch è 59.99€. In questi giorni il gioco è stato più volte messo in offerta, con rapidissimi sconti, anche a un prezzo inferiore a quello odierno. 49.90€ è comunque una buona cifra per questo gioco che, come ogni esclusiva Switch, calerà di prezzo di rado nel corso dei mesi. È venduto e spedito da Amazon.

Nella nostra recensione di Mario Party Superstars, vi abbiamo spiegato che "Tralasciando le velleità archivistiche, che impallidiscono se paragonate a quelle di Super Smash Bros. Ultimate, e tralasciando l'effetto nostalgia, che coinvolgerà una percentuale irrisoria di utenti, Mario Party Superstars è un party game molto riuscito. Rinuncia a sfruttare le unicità dei Joy-Con (come i sensori di movimento) per rendersi godibile in qualsiasi modo, con qualsiasi controller: ed è la cosa più importante, visto che, come sempre, questo gioco dà il massimo di sé attraverso il multiplayer offline. L'online ci è sembrato funzionale: peccato per il mancato supporto di una chat vocale. Avremmo gradito qualche tabellone in più, ma in generale la selezione di minigiochi è ottima. Se vi piace giocare in multiplayer locale, magari con persone o familiari poco esperti, potrebbe essere ideale alle vostre esigenze: più di Super Mario Party, probabilmente."

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Peach, Toad e Koopa in Mario Party Superstars.

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.