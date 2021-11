Vox VH-Q1: offerta Amazon del Black Friday 2021, cuffie smart per chitarristi e bassisti

Per il Black Friday 2021, su Amazon troviamo in offerta le Vox VH-Q1, cuffie smart noise cancelling per chitarristi. Lo sconto segnalato è di 61.01€, ovvero del 17%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per le Vox VH-Q1 è 349€. Il prezzo effettivo nell'ultimo periodo era di una decina di euro in meno, ma solo ora queste cuffie smart hanno ricevuto un vero e proprio sconto: si tratta del prezzo più basso di sempre. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le Vox VH-Q1 sono cuffie smart con cancellazione del rumore e sono pensate prima di tutto per chitarristi e bassisti. Grazie alla funzione Smart Monitoring con Sound Enhancement puoi bilanciare la tua riproduzione dal vivo con audio o tracce di supporto riprodotte tramite Bluetooth nelle cuffie, ideale per la pratica. Queste cuffie dispongo di pulsanti per attivare o disattivare il suono, per una o entrambe le orecchie. I brani vengono messi in pausa in automatico quando le cuffie vengono rimosse e ripartono quando le si indossa. Permettono anche di eseguire chiamate. Pesano 321 grammi.

