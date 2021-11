Resident Evil: Welcome to Raccoon City, prime recensioni lo definiscono un film pessimo

Pubblicate le prime recensioni di Resident Evil: Welcome to Raccoon City che parlano di un film pessimo e generalmente brutto, che piacerà solo ai fan più sfegatati del franchise e, forse, nemmeno a loro.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City, un'immagine del film

Il New York Post, ad esempio, lo definisce un film spensierato per divertirsi il tempo che dura e nulla più; Slant parla di un film senza personalità e con nessun attore capace di eguagliare la Milla Jovovich vista nelle vecchie pellicole della serie girate da Paul W.S. Anderson; IGN.com lo definisce un film troppo breve, incapace di spaventare e con un terzo atto frettoloso; Variety lo bolla come un film di serie B contemporaneo che delude in ogni suo aspetto; Gamespot parla di un film che ha paura di allontanarsi troppo dalla sua fonte originale; AV Club lo irride definendolo uno zombi molto più disturbante di quelli mostrati dalla storia e Screen Rant parla di mancanza di sostanza, personaggi banali e di un mondo mal raccontato.

Insomma, siamo di fronte all'ennesimo adattamento cinematografico di un videogioco svogliato e poco riuscito, gestito pensando (male) più ai fan del franchise che a farne un bel film. Comunque sia, un'altra occasione mancata per gli adattamenti videoludici di uscire dal gorgo della mediocrità in cui sembrano intrappolati senza alcuna possibilità di fuga. Meno male che c'è Arcane...