Farming Simulator 22 ha superato i 100.000 giocatori contemporanei su Steam, più di Forza Horizon 5

Farming Simulator 22 ha segnato un nuovo record per numero di giocatori contemporanei sui server di gioco, almeno quelli rilevati da Steam. Naturalmente parliamo di un record per la serie. La nuova fatica di Giants Software, lanciata giusto ieri, ha raggiunto un picco di 105.636 giocatori, rimanendo per tutto il giorno in cima alla classifica dei titoli più venduti del negozio digitale di Valve.

Per amore di confronto, Farming Simulator 19 si fermò a 59.466 giocatori, Farming Simulator 17 a 32.313 giocatori e Farming Simulator 15 a 18.711 giocatori. Sempre per amore di confronto, la recente hit Forza Horizon 5 ha raggiunto un picco di 81.096 giocatori. Insomma, normalmente si parla dei Farming Simulator come di titoli pensati per una nicchia, ma questi numeri fanno capire che si tratta di una nicchia bella grossa.

Per la cronaca, il gioco ha una media voto "Molto positiva" con ben l'81% dei recensori su Steam che l'hanno valutato positivamente.

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Farming Simulator 22, in cui abbiamo scritto:

Farming Simulator 22 è un capitolo solido e ben rifinito, ma che a conti fatti non offre grosse novità. Piacerà sicuramente ai fan della serie che ancora non sono stanchi del suo gameplay, ma lascerà indifferenti quelli che vogliono guardare oltre. Rimane la certezza che ci troviamo di fronte al miglior simulatore di azienda agricola sul mercato, che batte a mani basse la concorrenza, ormai ridotta davvero all'osso, quindi ha sicuramente senso considerarlo se si è affascinati dal mondo dell'agricoltura. Per la rivoluzione sarà la prossima volta.