Genshin Impact: 800 Primogem gratis per tutti, ecco come ottenerle

Per festeggiare la vittoria di Genshin Impact in due categorie dei PlayStation Partner Awards 2021, miHoYo ha deciso di fare una sorpresa a tutti i giocatori, regalando ben 800 Primogem a tutti i suoi giocatori.

Genshin Impact si è aggiudicato il "PlayStation Partner Awards 2021 Grand Award" e il "PlayStation Game Music Award (1st Runner-Up)". Due premi che gli sviluppatori hanno pensato bene di festeggiare insieme a tutti i giocatori con un regalo che sicuramente farà piacere a tanti, per l'appunto 800 Primogem che verranno distribuite da domani, 4 dicembre, a martedì 7 dicembre, a gruppi di 200 gemme al giorno.

Per ottenere questo bonus basta accedere alla casella di posta in-game dal menu di Paimon e riscattare le ricompense dalle mail che miHoYo invierà ai giocatori nei prossimi giorni. Come accennato in precedenza, le Primogem verranno inviate dal 4 al 7 dicembre, ma avrete tempo fino alla fine del ciclo vitale della versione 2.3 (5 gennaio 2022) di Genshin Impact per riscattarle.

Il bonus di 800 Primogem di sicuro farà comodo a tutti coloro che stanno cercando di ottenere Albedo o Eula nei banner attualmente attivi o a chi sta risparmiando in vista del debutto di Arataki Itto e Gorou, i nuovi personaggi introdotti con l'udpate 2.3 di Genshin Impact. Voi come investirete le 800 Primogem gentilmente offerte da miHoYo? Fatecelo sapere nei commenti.

Nel frattempo sono emersi nuovi leak in rete relativi alla versione 2.4 di Genshin Impact, che a quanto pare introdurrà la nuova area Enkanomiya e vedrà i rerun di Zhongli e altri tre personaggi 5 stelle di Liyue.