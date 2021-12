Forza Horizon 5: Khaby Lame nello spot consiglia Xbox Series S per l'off-road da Pro

Forza Horizon 5 ottiene un nuovo spot pubblicitario e, come potete vedere nel video qui sopra, ha pre protagonista ancora Khaby Lame, al centro di una nuova campagna promozionale dedicata specificamente a Xbox Series S.

Dopo lo spot su Fortnite, il celebre tiktoker di Chivasso torna in azione per mostrare quale sia il modo più semplice per andare off-road "come un pro". Anche questo segue il format tipico dei video che l'hanno reso famoso in tutto il mondo, fino a diventare il secondo tiktoker più seguito in assoluto: dopo un filmato che mostra un tragico tentativo di scalare una collina con un fuoristrada, seguito con il solito sguardo basito da Khaby Lame, quest'ultimo mostra quanto sia semplice utilizzare invece Forza Horizon 5 su Xbox Series S.

"Xbox Series S è semplicemente Next Gen" è il nuovo slogan coniato per l'occasione, che riprende la filosofia del Tiktoker in questione, diventato celebre con il proporre in video delle soluzioni molto più semplici alle complicatissime trovate da "life hack" che si vedono spesso sui social media.

Per l'occasione, vediamo anche ulteriori scorci di Forza Horizon 5, in particolare per quanto riguarda una corsa su fondo sabbioso presso una zona costiera e più all'interno, verso uno dei deserti presenti nella mappa messicana del gioco. Nel caso non l'abbiate ancora letta, con l'occasione vi rimandiamo alla nostra recensione di Forza Horizon 5.