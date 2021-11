Xbox: Khaby Lame in uno spot mostra quant'è facile la vita con Series S e Fortnite

Khaby Lame arriva fino alla corte di Microsoft con la nuova campagna promozionale organizzata dalla casa di Redmond per Xbox Series S, protagonista di questo simpatico spot pubblicitario che riprende il classico stile che ha reso celebre il ragazzo in tutto il mondo.

Anche lo spot di Xbox Series S riprende dunque il formato standard dei video TikTok che hanno fatto diventare Khaby Lame il secondo TikToker già seguito al mondo. In questo caso, vediamo prima un filmato di un tentativo di costruzione di un fortino in legno che finisce in tragedia a causa del crollo di un albero, e subito dopo la classica soluzione "semplice" da parte di Khaby Lame: utilizzare Xbox Series S e giocare a Fortnite.



"Xbox Series S è semplicemente Next Gen" è il nuovo slogan coniato per l'occasione, che riprende la filosofia del celebre Tiktoker di Chivasso, diventato famoso con il suo proporre ogni volta delle soluzioni molto più semplici alle complicatissime trovate da "life hack" che si vedono spesso sui social media.

Pochi giorni fa avevamo visto il medesimo personaggio esibirsi in una parodia della presentazione di Meta, con Facebook che aveva apprezzato l'interpretazione, ma in questo caso la situazione è decisamente diversa: Khaby Lame è stato proprio arruolato da Microsoft per essere protagonista della campagna pubblicitaria dedicata a Xbox Series S.



"È una scelta perfetta per questo prodotto e per la campagna", ha riferito Aaron Greenberg di Microsoft Xbox in riferimento all'iniziativa promozionale in questione, che per l'occasione coinvolge anche Fortnite.