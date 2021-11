Corsair K55 RGB PRO XT: offerta Amazon dell'Early Black Friday 2021, tastiera RGB

In questo ultimo giorno di Early Black Friday 2021, su Amazon è disponibile un'offerta per un tastiera da gaming a membrana, la Corsair K55 RGB PRO XT. Lo sconto segnalato è di 30€, ovvero del 38%. Il prezzo pieno per questa tastiera da gaming è 79.99. L'offerta odierna è la migliore mai proposta. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

La Corsair K55 RGB PRO XT dispone di retroilluminazione RGB dinamica dei tasti, con dieci effetti integrati (con il software Corsair iCUE è possibile personalizzare la tastiera). Dispone di sei tasti macro dedicati. È resistente all'infiltrazione di polvere e liquidi, con un grado di protezione IP42. Il poggiapolsi in gomma è rimovibile. Le dimensioni sono ‎48.1 x 16.7 x 3.6 cm.

