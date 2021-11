Ubisoft Store, le offerte del Black Friday: Far Cry 6 tanti altri giochi in promo

Su Ubisoft Store sono iniziate le offerte del Black Friday, che consentono di acquistare Far Cry 6 al prezzo più basso finora, nonché tanti giochi con sconti fino all'80%. L'iniziativa sarà valida fino al 29 novembre.

Visitando la pagina dedicata a Far Cry 6 troverete tutte le edizioni attualmente in promozione, nello specifico:



Standard Edition a 49,79€ anziché 59,99

Gold Edition a 79,99€ anziché 99,99

Ultimate Edition a 95,99€ anziché 119,99

Collector's Edition a 179,99€ anziché 199,99

Come abbiamo scritto nella recensione di Far Cry 6, il nuovo episodio della serie Ubisoft ci porta sull'isola fittizia di Yara, governata con il pugno di ferro dallo spietato dittatore Anton Castillo, interpretato da Giancarlo Esposito.

Nei panni di un giovane ex guerrigliero di nome Dani Rojas, dovremo provare a unificare le forze che si battono per la liberazione dell'isola e guidarle contro Castillo per ottenere finalmente la libertà, esplorando un ampio open world e combattendo le truppe governative che ne presidiano le zone.

Sulla pagina con tutte le offerte del Black Friday trovate invece i tantissimi giochi Ubisoft attualmente disponibili a prezzo scontato: dal frenetico e coinvolgente sportivo arcade Riders Republic (qui la recensione) (44,99€ anziché 59,99) all'epico action RPG Assassin's Creed Valhalla (qui la recensione) (29,99€ anziché 59,99).

I titoli in offerta sono tantissimi, dunque prendetevi un po' di tempo per scorrerli tutti e tornate eventualmente qui da noi per leggere le relative recensioni!