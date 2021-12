The Tomorrow Children tornerà nel 2022 su PS4 e altre piattaforme, in seguito

The Tomorrow Children ha ora una finestra di uscita un po' più definita, anche se ancora piuttosto vaga, visto che arriverà nel 2022 e sarà rilanciato su PS4, con altre piattaforme che arriveranno in seguito, ancora da definire.

L'interessante esclusiva per PS4 non ha incontrato un grosso successo in termini di pubblico, nonostante proponesse contenuti e situazioni di gioco molto originali, cosa che ha portato alla sua chiusura, vista anche la necessità di appoggiarsi alla piattaforma online della console.

Come riportato nei giorni scorsi, di recente Q-Games ha ripreso i diritti da Sony e il gioco potrà dunque essere riproposto: il team di sviluppo ha specificato che il suo arrivo è previsto nel corso del 2022 su PS4, auto-pubblicato da Q-Games stessa, giocabile anche su PS5 grazie alla retrocompatibilità.

Il gioco non è più un'esclusiva, ufficialmente, dunque il team ha riferito che arriverà probabilmente su altre piattaforme, anche se i dettagli in questo senso non ci sono ancora. La nuova versione sarà una sorta di Director's Cut, anche se il titolo è da definire, e conterrà diverse novità, tanto che i vecchi salvataggi non saranno nemmeno trasferibili nella nuova versione, trattandosi di un'esperienza sostanzialmente nuova.

L'idea iniziale prevedeva un gioco a base gratuita con la presenza di micro-transazioni: il rilancio di The Tomorrow Children, invece, prevede l'uscita di un gioco in versione standard, o "premium", con un prezzo da pagare e nessuna micro-transazione, a quanto pare.