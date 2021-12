Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri su Steam: pagina attiva, immagini e dettagli

La pagina Steam di Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri è attiva, con tanto di immagini e dettagli circa il contenuto del pacchetto, che come sappiamo uscirà su PS5 e PC nel corso del 2022.

Annunciato durante il PlayStation Showcase dello scorso settembre, Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri offrirà in un'unica soluzione le versioni rimasterizzate di Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta, finora disponibili esclusivamente su PS4.

"Sei pronto a cercare il tuo tesoro? Diventa una leggenda e lascia il segno in UNCHARTED: Raccolta L'eredità dei ladri. Vivi il pathos e la narrazione cinematografica dell'iconico franchise di UNCHARTED e dei suoi astuti ladri protagonisti Nathan Drake e Chloe Frazer", si legge nella sinossi.

"Questo straordinario titolo a opera del pluripremiato sviluppatore Naughty Dog, UNCHARTED: Raccolta L'eredità dei ladri, include le due acclamate avventure per giocatore singolo di UNCHARTED 4: Fine di un Ladro e UNCHARTED: L'Eredità Perduta. Ogni storia è ricca di risate, drammi, combattimenti dinamici e una costante sensazione di meraviglia, in versione rimasterizzata per un'esperienza ancora più coinvolgente.

UNCHARTED 4: Fine di un Ladro Vincitore di oltre 150 premi Gioco dell'Anno.

Alcuni anni dopo la sua ultima avventura, il cacciatore di tesori Nathan Drake, ormai ritiratosi, è costretto a tornare nel mondo dei ladri. Il destino chiama quando Sam, suo fratello ritenuto defunto, è in pericolo di vita e gli offre un'avventura a cui Nathan non può resistere. Sarà la sua più grande missione e metterà alla prova i suoi limiti fisici e la sua determinazione, ma soprattutto dimostrerà cosa è disposto a sacrificare per salvare i suoi cari.

Sam e Nathan, alla ricerca del tesoro del capitano Henry Avery, andato perduto da tempo, partono alla volta di Libertalia, leggendaria e utopica colonia pirata nascosta nelle foreste del Madagascar, arrivando a girare il mondo tra isole tropicali, città remote e vette innevate.



Un'avventura in giro per il mondo con le ambientazioni più ricche e dettagliate del franchise di UNCHARTED.

Una storia ancora più personale per Nathan Drake, che porta a un livello superiore il pluripremiato storytelling di Naughty Dog.

Le dinamiche di combattimento e l'uso del rampino creano scene d'azione ancora più dinamiche ed elettrizzanti.

UNCHARTED: L'Eredità Perduta

Per recuperare un antico manufatto, la Zanna d'oro di Ganesh, e impedire che un signore della guerra senza scrupoli se ne impossessi, Chloe deve reclutare la famosa mercenaria Nadine Ross e raggiungere la regione dei Ghati occidentali, in India. Nel corso dell'avventura più difficile che abbia mai intrapreso, Chloe dovrà affrontare il suo passato e decidere cosa sacrificare per forgiare il proprio destino.